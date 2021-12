Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall nach Überholversuch

Schnellmannshausen (Wartburgkreis) (ots)

Am Freitagabend kam es auf der Bundesstraße 250 zwischen Schnellmannshausen und Creuzburg zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 52-jähriger BMW-Fahrer setzte zum Überholen eines Lkw Iveco an. Aufgrund eines entgegenkommenden Pkw musste der BMW-Fahrer abbremsen. Beim Versuch, wieder hinter dem Lkw einzuscheren, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der BMW geriet anschließend auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte mit dem Subaru im Gegenverkehr. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Unfallschäden belaufen sich insgesamt auf über 20.000 Euro. (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell