Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Unfallbeteiligte gesucht

Warendorf (ots)

Eine bislang unbekannte Frau ist am Donnerstag (26.08.2021) gegen einen schwarzen VW Golf auf dem Parkplatz des Rathauses Beckum gefahren.

Ein 30-jähriger Zeuge hatte beobachtet, wie eine Frau gegen 16.40 Uhr einen Zettel an ein beschädigtes Auto klemmte und weiterfuhr. Da es anfing zu regnen und der Zettel aufzuweichen drohte, sicherte er ihn und informierte umgehend die Polizei. Die Informationen auf dem Zettel reichten nicht aus, um die Beteiligte ausfindig zu machen, daher bitten wir sie oder weitere Zeugen sich bei der Polizei zu melden.

Die Frau muss den schwarzen VW Golf Sportsvan zwischen 14.10 Uhr und 16.40 Uhr auf dem Parkplatz des Rathauses Beckum beschädigt haben und weitergefahren sein, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: circa 30 bis 40 Jahre alt, hatte braune längere glatte Haare und eine schlanke Statur. Sie fuhr ein dunkles Auto mit BE-Kennzeichen.

Hinweise bitte an die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell