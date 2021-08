Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Liesborn. Schwere Verletzungen nach Alleinunfall

Warendorf (ots)

Am 26.08.21, gegen 17:39 Uhr, kam es in Wadersloh-Liesborn zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 56jährige Liesbornerin befuhr mit ihrem Pkw die Waldliesborner Straße in Fahrtrichtung Liesborn. Ausgangs einer leichten Rechtskurve kam sie aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw streifte dabei einen Straßenbaum und schleuderte anschließend auf ein angrenzendes Feld. Die Frau wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde schwerverletzt mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10300 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Waldliesborner Straße komplett gesperrt.

