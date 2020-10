Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1480) Zeugenaufruf nach mehreren Diebstählen aus Pkw

Zirndorf (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (12./13.10.2020) wurden von Unbekannten aus einem geparkten Pkw in Puschendorf (Lkrs. Fürth) Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Unbekannte hatten im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 05:00 Uhr das offenbar unversperrte Fahrzeug im Storchenweg geöffnet und zahlreiche persönliche Dokumente und etwas Bargeld aus dem Pkw entwendet.

In den vergangenen zwei Wochenoffenbar unversperrte Fahrzeug im Storchenweg geöffnet und zahlreiche persönliche Dokumente ereigneten sich im Landkreis Fürth noch weitere fünf gleichgelagerte Diebstähle, die bei der Polizei angezeigt wurden. In drei Fällen in Veitsbronn (davon zweimal im Ortsteil Siegelsdorf) und einem Fall in Cadolzburg wurden jedes Mal unversperrte Fahrzeuge geöffnet und daraus Gegenstände entwendet.

Die zuständige Zirndorfer Polizei ermittelt derzeit in allen genannten Fällen und bittet eventuelle Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, die bei geparkten Fahrzeugen überprüfen, ob sie verschlossen sind, oder sonst Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 0911 96927-0 zu melden.

Rainer Seebauer/n

