Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Alkohol und Drogen auf dem Rad

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Einer Polizeistreife fiel am Samstagabend ein Radfahrer auf, der in Schlangenlinien die Kasseler Straße befuhr. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass eine Fahruntüchtigkeit des 60-Jährigen vorlag. Er war mit 1,3 Promille alkoholisiert und stand mutmaßlich unter Drogeneinfluss. Zu Beweiszwecken musste sich der Radfahrer einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell