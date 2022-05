Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Mehrere Straftaten - Polizei sucht Zeugen; Soltau: Rundballen angezündet; Soltau

A7: Stauende übersehen (Foto anbei); Walsrode: Junge auf Fahrrad übersehen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 31.05.2022 Nr. 1

30.05 / Mehrere Straftaten - Polizei sucht Zeugen

Schneverdingen: Am vergangenen Wochenende trieben Unbekannte an verschiedenen Örtlichkeiten in Schneverdingen ihr Unwesen. An der Bücherei rissen sie gewaltsam einen an der Fassade verankerten Bienenfutterautomaten ab und brachen ihn auf. Der Automat wurde später auf dem Gelände der KGS gefunden. An der Feldstraße versuchten sie die Tür zu einem Container aufzuhebeln. Der Einbruch misslang. An der Freudenthalstraße scheiterten sie an einem Zigarettenautomaten, richteten aber einen Schaden von rund 2.000 Euro an. Am Bockheberer Weg versuchten sie einen Pkw aufzuhebeln. Auch hier blieb die Tat im Versuchsstadium stecken. Der Schaden am Fahrzeug wird auf rund 1.800 Euro geschätzt. An der Bergstraße beschädigten sie den Außenspiegel sowie die A-Säule eines geparkten VW Golf. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

30.05 / Rundballen angezündet

Soltau: Unbekannte entzündeten am Montagabend, gegen 20.30 Uhr am Dittmerner Mühlenweg etwa 60 Strohrundballen. Die Ballen standen in kürzester Zeit in Vollbrand. Menschen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

30.05 / Stauende übersehen (Foto anbei)

Soltau / A7: Am Montagnachmittag, gegen 15.40 Uhr kam es auf der A7, Richtungsfahrbahn Hannover, Gemarkung Soltau zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 83jährigen Pkw-Fahrer aus Hessen übersah ein Stauende und fuhr auf einen verkehrsbedingt haltenden Sattelauflieger auf. Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall leicht, seine 75jährige Beifahrerin schwer verletzt. Der Pkw geriet nach der Kollision in Vollbrand. Beide Insassen konnten selbstständig das Fahrzeug verlassen und kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug. Der 60jährige Fahrer des Aufliegers wurde leicht verletzt. Da es Hinweise auf Medikamentenmissbrauch gab, wurde dem Verursacher eine Blutprobe entnommen. Beide Fahrtrichtungen der A 7 mussten aufgrund der Rauchentwicklung kurzzeitig komplett gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Behinderungen, auch auf den Nebenstrecken.

30.05 / Junge auf Fahrrad übersehen

Walsrode: Der 67jährige Fahrer eines Wohnmobils übersah am Montag, gegen 17.05 Uhr beim Anfahren einen siebenjährigen Junge auf seinem Fahrrad, als dieser den Fußgängerüberweg der Hannoverschen Straße in Höhe der Haunummer 22 querte. Zuvor hatte der Fahrer eine Fußgängerin passieren lassen. Der Junge wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell