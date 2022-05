Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Bilanz an Christi Himmelfahrt -Einsätze infolge von Trunkenheit; Schwarmstedt: Unfall mit 3,08 Promille; Munster: In Geschäftsraum eingebrochen.

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 27.05.2022 Nr. 1

26.05./ Bilanz an Christi Himmelfahrt - Einsätze infolge von Trunkenheit

Heidekreis: Die Polizei im Heidekreis verzeichnete am gestrigen Vatertag eine insgesamt ruhige Lage. Dennoch gab es einige Fälle von Körperverletzungen, Widerstandshandlungen, Beleidigungen und Trunkenheitsfahrten zu verzeichnen. Im Böhmepark in Soltau kam es am Abend, gegen 20:00 Uhr zu Streitigkeiten zwischen einer Gruppe von ca. fünfzehn stark alkoholisierten Personen. Beim Eintreffen der entsandten Funkstreifenwagen wurde zunächst eine Polizeibeamtin unvermittelt körperlich, mit einem Faustschlag ins Gesicht, angegriffen, sodass zu keinem Zeitpunkt die Möglichkeit zu einer Sachverhaltsklärung gegeben war. Im weiteren Verlauf des Einsatzes solidarisierten sich weitere Personen mit dem Aggressor und griffen die eingesetzten Polizeikräfte an. Diese setzte Reizgas ein und nahm vier Personen in Gewahrsam. Bei dem Einsatz wurden vier Beamte leicht verletzt und ein Funkstreifenwagen beschädigt. Von den Festgenommen wurden jeweils Blutproben entnommen und gegen diese Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Eine Anzeige erhält ein 23-jähriger Mann, welcher in Soltau einer vorbeifahrenden Streife den ausgestreckten Mittelfinger entgegenstreckte.

Eine weitere Eskalation gab es in Soltau, gegen 17:20 Uhr auf dem Georges-Lemoine-Platz. Auch hier geriet eine rund 10-köpfige Personengruppe in Streit. Zwei Personen erlitten dabei leichte Verletzungen.

Auf der Kreisstraße118 bei Walsrode stürzte ein Pedelecfahrer, verletzte sich dabei und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Da der Verdacht der Alkoholbeeinflussung bestand wurde eine Blutprobe beim Fahrer angeordnet. Drei vor Ort anwesende, alkoholisierte Pedelecfahrer wurden dabei ebenfalls kontrolliert. Durchgeführte Alkoholtests der Fahrer ergaben Werte von 1,68 sowie 1,97 und 2,16 Promille. Es wurden auch hier Blutproben entnommen und Ermittlungsverfahren eingeleitet.

In Ahlden kam es nach Beendigung einer Veranstaltung mit mehreren hundert Teilnehmern zu einer Widerstandshandlung mit einem 33-jährigen Mann. Dieser wollte das Gelände nicht verlassen und Widersetzte sich den Aufforderungen der Polizei. Dabei versuchte er die Einsatzkräfte mit einem Glas zu schlagen. Bei seiner Festnahme und Einlieferung in das Polizeigewahrsam beschädigte der Mann weiterhin einen Streifenwagen und verletzte eine Polizeibeamtin leicht. Dem 33-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

26.05./Unfall mit 3,08 Promille

Schwarmstedt: Eine 34-jährige Frau setzte sich nach einem Streit hinter das Steuer ihres Pkw und lenkte beim Fahren von einem Grundstück in der Straße In den Fuhren das Fahrzeug zunächst gegen einen Gartenzaun. Sie setzt ihre Fahrt fort und kommt an der Einmündung zur Maschstraße von der Fahrbahn ab, wo sie gegen eine Straßenlaterne prallt. Ein Alkoholtest ergibt eine Wert von 3,08 Promille. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

26.05./ In Geschäftsraum eingebrochen

Munster: Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag gewaltsam über die Haupteingangstür Zutritt zu einem Geschäft in der Wilhelm-Bockel-Mann-Str.. Sie durchsuchten den Verkaufsraum und entwendeten einen Kasseneinsatz mit einem geringen Kleingeldbetrag sowie Getränkeflaschen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell