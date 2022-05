Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Fahrrad gestohlen, Fahrradfahrer gestürzt, Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, Unfall mit E-Scooter

Heidekreis (ots)

22.05. / Fahrrad gestohlen

Soltau: In der Zeit zwischen Samstag und Sonntag wurde in der Heinrich-Mann-Straße in Soltau ein schwarzes Herrenfahrrad der Marke Kalkhoff gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

22.05 / Fahrradfahrer gestürzt

Schneverdingen: Am Sonntag gegen 13.30 Uhr fuhr ein Fahrradfahrer im Vogelbeerweg gegen eine Bordsteinkante. Daraufhin stürzte der 71jährige und zog sich eine Unterschenkelfraktur zu. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

22.05 / Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Soltau: Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Sonntag gegen 11.00 Uhr in der Lüneburger Straße in Soltau. Die Fahrzeugführerin eines PKW musste verkehrsbedingt bremsen. Die hinter ihr fahrende Autofahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den abbremsenden PKW auf. Durch den Zusammenstoß fuhr die Fahrzeugführerin des abbremsenden PKW auf das vor ihr befindliche Fahrzeug auf. Bei dem Aufprall wurde die 59jährige leicht verletzt.

22.05 / Unfall mit E-Scooter

Schneverdingen: Am Sonntag gegen 19.00 Uhr übersah ein PKW-Fahrer beim Abbiegen auf eine Parkfläche in der Verdener Straße einen in gleicher Richtung fahrenden Jugendlichen mit seinem Elektroscooter. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem sich der 14jährige Scooterführer eine Kopf- und Kieferverletzung zuzog. Er musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

