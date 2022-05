Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau

Schneverdingen: Eigentümer gesucht (Fotos anbei), Schneverdingen: Differential-GPS-Geräte gestohlen, Walsrode: Pedelc-Fahrer verletzt, etc.

Heidekreis (ots)

07.05 - 18.05. Eigentümer gesucht (Fotos anbei)

Soltau / Schneverdingen: Gleich zwei Fahrräder konnte die Polizei bei Einsätzen sicherstellen, deren Eigentümer nun gesucht werden. Das schwarze Damenrad von Steppenwolf wurde in der Nacht zum 08.05. in einem Baustellenbereich in der Feldstraße in Schneverdingen sichergestellt. Das schwarze Cube Herrenrad wurde am 18.05. gegen 20.20 Uhr in Soltau in der Visselhöveder Straße festgestellt. Hinweise zu den Fahrrädern nimmt die Polizei Heidekreis unter der Telefonnummer 05191/93800 entgegen.

19.05. / Differential-GPS-Geräte gestohlen

Schneverdingen: In der Nacht zu Donnerstag drangen Unbekannte in eine Fahrzeughalle eines landwirtschaftlichen Betriebes in Wintermoor ein und entwendeten von den dortigen Fahrzeugen die differential-GPS-Geräte. Es entstand ein Schaden von ca. 36.000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen nimmt die Polizei Schneverdingen unter der Telefonnummer 05193/982500 entgegen.

19.05. / Garagen aufgebrochen

Schneverdingen: In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte insgesamt vier Garagen in der Eichendorffstraße in Schneverdingen auf. Der Tatzeitraum liegt zwischen 0.00 Uhr und 12.30 Uhr. Das genaue Diebesgut ist bisher nicht bekannt.

19.05. / Pedelc-Fahrer verletzt

Walsrode: Kurz vor 8 Uhr kam es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit einem Pedelec-Fahrer in Bomlitz. Eine 84-Jährige Walsroderin befuhr mit ihrem Toyota die Walsroder Straße und wollte nach rechts abbiegen. Dabei übersah sie den in gleiche Richtung fahrenden 80-Jährigen Pedelec-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Radfahrer leicht verletzte.

19.05. / Alleinbeteiligt von der Straße abgekommen

Wietzendorf: Eine 79-Jährige kam am Donnerstag gegen 14 Uhr auf der Kreisstraße 36 zwischen Suroide und der B71 mit ihrem Skoda Fabia nach links von der Fahrbahn ab. Dort fährt die Frau gegen ein Verkehrsschild das Fahrzeug kommt auf dem Dach im Graben zum Liegen. Die 79-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

