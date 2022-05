POL-HK: Walsrode: Gartenlounge entwendet, Schneverdingen: Scheibe eingeschlagen, Walsrode: LKW-Kontrollen auf der A7 (Fotos anbei), etc.

Polizeiinspektion Heidekreis

Walsrode: Gartenlounge entwendet, Schneverdingen: Scheibe eingeschlagen, Walsrode: LKW-Kontrollen auf der A7, etc.

Heidekreis (ots)

17.05. - 18.05 / Gartenlounge entwendet

Walsrode: In der Nacht zu Mittwoch entwendeten Unbekannte in Groß Eilstorf von einem Hinterhof eine braune Rattan-Gartenlounge. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

17.05. - 18.05. / Scheibe eingeschlagen

Schneverdingen: Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen wurde durch Unbekannte die Scheibe einer Pausentür der Grundschule am Pietzmoor eingeschlagen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

18.05. / Taschendiebstähle

Walsrode: Zu gleich zwei Taschendiebstählen kam es am Mittwoch in Walsrode. Gegen 11.30 Uhr hielten drei bislang unbekannte Täter einen 51-Jährigen Am Bahnhof auf. In ein Gespräch verwickelt bemerkte dieser nicht, dass einer der Täter ihm das Handy aus der Hosentasche zog. Die drei Täter flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Zwischen 14.00 Uhr und 14.25 Uhr kam es in der Moorstraße zu einem weiteren Diebstahl. Hier wurde durch Unbekannte einem 72-Jährigen das Portemonnaie aus der Hosentasche entwendet, als dieser die Straße entlanglief. Hinweise nimmt die Polizei Walsrode unter der Telefonnummer: 05161/984480 entgegen.

18.05. / LKW-Kontrollen auf der A7 (Fotos anbei)

Walsrode: Am gestrigen Mittwoch wurden zwischen 13.00 Uhr und 18.00 Uhr LKW-Kontrollen auf der Autobahn 7 in Höhe des Autobahnparkplatzes Wolfsgrund durchgeführt. Gemeinsam mit dem Gewerbeaufsichtsamt Celle und dem Bundesamt für Güterverkehr aus Hannover kontrollierten Polizeibeamte aus dem Heidekreis und der Bereitschaftspolizei insgesamt 53 Fahrzeuge. Bei 11 Lkws wurde eine mangelnde Ladungssicherung festgestellt, die vor Ort und bevor die Fahrt weitergehen konnte, behoben und nachgesichert werden musste. Insgesamt 8 Mal wurden technische Mängel wie z.B. Reifenschäden an den Fahrzeugen festgestellt. Auch bei diesen Fahrzeugen mussten die Mängel erst behoben werden, bevor die Fahrt fortgesetzt werden durfte. Neben weiteren Beanstandungen wie Überladung und fahrpersonalrechtlichen Verstößen wurde 4 Fahrern die Weiterfahrt untersagt. Insgesamt wurden 27 Verkehrsordnungswidrigkeiten und zwei Strafverfahren wegen Illegalem Aufenthalt und Verstoß gegen die Abgabenordnung eingeleitet.

18.05. / Unfall mit Verletzten im Kreisverkehr

Bad Fallingbostel: Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten kam es am Mittwochnachmittag im Kreisel zwischen Kirchstraße und Soltauer Straße. Eine 31-Jährige Bad Fallingbostelerin musste verkehrsbedingt am Fußgängerüberweg im Kreisel bremsen. Ein hinter ihr fahrender 61-Jähriger bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem VW auf den Ford Fiesta der 31-Jährigen auf. Die Frau und ihr 35-Jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

19.05. / Betrunken und ohne Führerschein mit Auto verunfallt

Ahlden: Nachdem ein 27-Jähriger Mann aus Wietze in der Nacht zu Donnerstag gegen 1.00 Uhr mit seinem Ford Fiesta in Ahlden von der Straße abkam, blieb das Fahrzeug nach Überfahren mehrerer Sträucher und Zaunpfähle auf einer Weide zum Stehen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten bemerkten, dass der Fahrer, der alleine an dem Unfall beteiligt war, unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Außerdem hatte der Mann keinen Führerschein und muss sich nun auf ein Strafverfahren einstellen.

