Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Bergener Polizisten stoppen zwei Verkehrssünder

Bergen auf Rügen (ots)

Am gestrigen Montagabend (24.01.2022) zogen Polizeibeamte in Bergen auf Rügen zwei mutmaßlich rauschmittelbeeinflusste Verkehrsteilnehmer und ein Fahrzeug ohne Versicherungsschutz aus dem Verkehr.

Gegen 19:30 Uhr wurde in der Putbuser Chaussee ein Pkw Citroen zur Verkehrskontrolle angehalten. Die Polizisten nahmen während der Kontrolle deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrer wahr. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 44-jährigen Deutschen einen Wert von 0,66 Promille. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn ein. Der Mann von der Insel Rügen muss nun mindestens mit einem Bußgeld von 500 Euro, einem einmonatigen Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg rechnen.

Gegen 22:00 Uhr fiel dann ein E-Scooter-Fahrer in der Ringstraße auf. An dem Fahrzeug fehlte die erforderliche Versicherungsplakette. Zudem stellten die Beamten körperliche Auffälligkeiten bei dem 28-jährigen deutschen Fahrer fest, welche Anzeichen für einen zeitnahen Drogenkonsum sein könnten. Sein Drogenvortest schlug positiv auf Cannabis an. Zur Beweissicherung wurde dem ebenfalls von der Insel Rügen stammenden Mann von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Polizisten untersagten auch ihm die Weiterfahrt. Gegen den 28-Jährigen wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss berauschender Mittel aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell