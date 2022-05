Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Schneverdingen, versuchter Einbruch in Gaststätte 2. Schneverdingen, Sachbeschädigungen an Pkw 3. Soltau, Ladendieb

Heidekreis (ots)

1. Schneverdingen, versuchter Einbruch in Gaststätte:

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Schneverdingen, Am Bahndamm, zu einem versuchten Einbruch in eine dortige Gaststätte. Unbekannte Täter versuchten zwei Fenster der Gaststätte aufzuhebeln. Da dieses misslang, wurde eine Tür einer Nebenräumlichkeit angegangen. Nachdem die Täterschaft im Inneren lediglich Bestuhlung vorfinden konnte, musste diese mit leeren Händen den Tatort wieder verlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.000,- Euro geschätzt.

2. Schneverdingen, Sachbeschädigungen an Pkw:

Am Samstag, in der Zeit von 17.00- 20.30 Uhr, wurde an zwei in der Eichendorffstraße abgestellten Fahrzeugen der Lack zerkratzt. Bei einem weißen VW aus dem LK Winsen/Luhe und einem grauen Opel aus dem LK Stade wurde dabei ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000,- Euro verursacht. Hinweise zu den Taten werden an die Polizei Schneverdingen, Tel.: 05193/982500, erbeten.

3. Soltau, Ladendieb:

Am Samstagvormittag, gegen 10.20 Uhr, kam es in einem Soltauer Discounter, welcher in der Böhmheide gelegen ist, zu einem Ladendiebstahl. Ein 42-jähriger, welcher in Bad Fallingbostel aufhältig ist, löste bei seinem "Einkauf ohne zu bezahlen" den Diebstahlalarm aus. Mit einem Rucksack und einer Tasche voller Diebesgut in Höhe von über 100,- Euro flüchtete er aus dem Geschäft. Ein aufmerksam gewordener Mitarbeiter verfolgte den Dieb, welcher scheinbar nicht ortskundig war, da seine Flucht durch den dort befindlichen Lauf der Böhme schnell beendet wurde. So konnten die Beamt*innen ihm das Diebesgut sofort wieder abnehmen und er zur Tat vernommen werden, welche er auch widerspruchslos einräumte.

4. Soltau, Munster, Taschendiebstähle:

Am Samstagnachmittag, gegen 15.00 - 15.30 Uhr, kam es zu einem Diebstahl einer Geldbörse samt Inhalt zum Nachteil einer 76-jährigen Soltauerin in einem Supermarkt, welcher in der Lüneburger Straße gelegen ist. Unbekannte Täter entwendeten das Diebesgut aus einer mitgeführten Handtasche. Die Gesamtschadenshöhe beträgt über 400,- Euro.

Bereits am Freitag, im Zeitraum von 19.00 - 19.30 Uhr, kam es zu einem ähnlichen Sachverhalt in einem Supermarkt in Munster, Kohlenbissener Grund. Hier wurde einer 52-jährigen Munsteranerin ihre Geldbörse samt Inhalt aus ihrer Handtasche entwendet. Die Gesamtschadenshöhe ist mit 150,- Euro glücklicherweise geringer. Es ist nicht bekannt, ob es sich um die gleiche Täterschaft handelt. Dies ist aber nicht auszuschließen.

5. Soltau, Bispingen, zwei Verkehrsunfälle mit Krädern:

Am Samstagvormittag gegen 11.00 Uhr, befand sich eine neunköpfige Motorradgruppe aus dem Landkreis Osnabrück auf Ausfahrt u.a. im hiesigen Landkreis auf der B 3. Nach dem Scharrler Kreisel sollte die Fahrt weiter Rtg. Deimern gehen. Vermutlich aus Unachtsamkeit bemerkte der an zweiter Position befindliche Harley-Fahrer nicht die gewünschte Richtungsänderung. Es kam zu einer Kollision mit dem vorausfahrenden Harley-Fahrer. Beide Kräder stürzten, so dass Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro entstand. Der auffahrende 65-jährige Kradfahrer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins hiesige Krankenhaus gebracht.

Gegen 17.00 Uhr kam es zu einem weiteren Unfall mit Kradbeteiligung. Eine 37-jährige Munsteranerin befuhr mit ihrem Pkw die Straße Im Dorfe (L 211) in Behringen. Sie wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 66-jährigen Kradfahrer aus Husum. Dieser konnte nicht mehr ausweichen, fuhr in die Beifahrerseite des Pkw und verletzte sich. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000,- Euro. Auch dieser Motorradfahrer wurde mit einem Rettungswagen ins hiesige Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise konnten beide Motorradfahrer noch im Verlaufe des Tages mit leichten Verletzungen wieder entlassen werden.

6. Soltau, Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss:

Der Polizei wurde am Freitagmorgen ein Verkehrsunfall in der Straße Trift gemeldet. Eine 64-jährige Soltauerin ist mit ihrem Pkw beim Vorbeifahren gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug gestoßen. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten die eingesetzten Polizeibeamt*innen Alkoholgeruch bei der Unfallverursacherin wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,06 Promille. Die Beamten ließen bei der Fahrerin eine Blutprobe entnehmen, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Der an den Fahrzeugen entstandene Schaden wird auf 9.000,- Euro geschätzt.

7. Soltau, Sachbeschädigungen an Pkw:

In der Walsroder Straße wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, in der Zeit von 00:00 Uhr bis 07:40 Uhr, insgesamt vier Pkw beschädigt, welche am Fahrbahnrand und in einer dortigen Grundstückseinfahrt geparkt waren. Bei den betroffenen Fahrzeugen wurde jeweils der Außenspiegel der Beifahrerseite durch Gewalteinwirkung beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Soltau unter 05191/93800 zu melden.

8. Schneverdingen, Werkzeuge entwendet:

Im Zeitraum von Mittwoch, den 25.05., bis Freitag, den 27.05., wurden in Schneverdingen an zwei Tatorten hochwertige Werkzeuge entwendet. Am ersten Tatort, in der Lauenbrücker Straße (OT Großenwede), drang die unbekannte Täterschaft hierzu in eine unverschlossene Werkstatt ein. Am zweiten Tatort, in der Straße Auf dem Eck (Stadtgebiet Schneverdingen), wurde ein Garagentor aufgebrochen und Werkzeuge aus einem in der Garage geparkten Pkw entwendet. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Ob ein Tatzusammenhang besteht, steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Schneverdingen unter 05193/982500 zu melden.

9. Rethem; alkoholisiert verunfallt und geflüchtet:

Am Freitagabend, gegen 19:25 Uhr, geriet ein 26-jähriger Rethemer nach einem Abbiegevorgang mit seinem PKW auf der Rodewalder Straße ins Schleudern und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der PKW kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und kam im Vorgarten eines Anwohners zum Stehen. Der Fahrzeugführer entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, kehrte jedoch während der Unfallaufnahme zurück. Beim Fahrzeugführer wurde vor Ort Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,15 Promille. Die Beamt*innen ordneten deshalb eine Blutprobenentnahme bei dem 26-jährigen an und beschlagnahmten seinen Führerschein.

10. Böhme, Schwerer Verkehrsunfall auf der L 159:

Am Sonnabendnachmittag, gegen 16:55 Uhr, befuhr ein 63-jähriger mit seinem PKW die Landesstraße 159 aus Böhme kommend in Richtung Altenwahlingen. Zwischen den Ortschaften kam der PKW aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zum Liegen. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Fahrzeugführer. Der 63-jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

11. Bad Fallingbostel, Pkw aufgebrochen und Zubehörteile ausgebaut:

Im Zeitraum von Freitagabend bis Sonnabendmittag gelangten bislang unbekannte Täter nach Einschlagen der Dreiecksscheibe ins Innere eines Pkw BMW X5, der in Bad Fallingbostel in der Straße Am Hang geparkt war. Anschließend wurden diverse Originalzubehörteile ausgebaut und entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Wer im genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162/972115 zu melden.

