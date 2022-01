Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Baggerschaufel entwendet

Vreden (ots)

Auf die Leichtgutschaufel eines Radladers hatten es Diebe in Vreden abgesehen. Die Täter montierten die Gerätschaft von dem Fahrzeug ab, das auf einem Grundstück an der Straße Klosterhook in Vreden stand. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Samstag, 16.00 Uhr, und Dienstag, 08.00 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

