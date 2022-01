Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Kollision auf der Kreuzung

Stadtlohn (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Pkw ist es am Donnerstag in Stadtlohn gekommen. Eine Autofahrerin war gegen 07.30 Uhr auf dem Schanzring aus Richtung Vredener Straße kommend unterwegs. Die Stadtlohnerin fuhr in die Kreuzung mit der bevorrechtigten Josefstraße ein; die Vorfahrt ist dort mit einem Stop-Schild geregelt. Der Wagen der 18-Jährigen kollidierte mit einem von rechts kommenden Bus, den ein 38-jähriger Stadtlohner steuerte. Die leichtverletzte Autofahrerin kam per Rettungswagen ins Krankenhaus, ebenso eine Passagierin des Busses. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell