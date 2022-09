Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Am Donnerstagmorgen, zwischen 5:30 und 6 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Niedermoscheler Straße ein dort geparkter schwarzer Audi A6 mit ROK-Kennzeichen durch ein anderes Fahrzeug, wahrscheinlich beim Ein- bzw. Ausparken, vorne links an der Stoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Der verursachte Fremdschaden wird auf rund dreihundert Euro geschätzt.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |pirok

