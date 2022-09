Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Hundsbach (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es auf der Landstraße 182, zwischen Hundsbach und Jeckenbach, zu einer Verkehrsunfallflucht. Die 18jährige Fahrerin eines dunklen VW Polo´s fuhr in Richtung Jeckenbach, als ihr ein PKW, zum Teil auf ihrer Fahrbahnseite, entgegenkam. Die 18jährige musste dadurch nach rechts ausweichen, kam von der Fahrbahn ab und streifte ein Geländer inkl. Warnschild. Am PKW und dem Schild entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Die entgegenkommende fahrzeugführende Person entfernte sich von der Unfallstelle. Zur Klärung der Unfallflucht sucht die Polizeiinspektion Lauterecken mögliche Unfallzeugen. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

