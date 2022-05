POL-OS: Osnabrück: Gefährliche Körperverletzung in der Sutthauser Straße - Polizei sucht Zeugen

Georgsmarienhütte (ots) - Zwischen Sonntagmittag (14.30) und Montagabend (17 Uhr) sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße "Zum Klee" eingebrochen. Die Einbrecher zerstörten eine Glasscheibe und stiegen in das Gebäude in der Nähe der "Alte Rothenfelder Straße" ein. Im Innern suchten die Diebe nach Wertsachen und durchwühlten sämtliche Räume. Mit bislang ...

