Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/Harderberg: Einbruch in Wohnhaus

Georgsmarienhütte (ots)

Zwischen Sonntagmittag (14.30) und Montagabend (17 Uhr) sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße "Zum Klee" eingebrochen. Die Einbrecher zerstörten eine Glasscheibe und stiegen in das Gebäude in der Nähe der "Alte Rothenfelder Straße" ein. Im Innern suchten die Diebe nach Wertsachen und durchwühlten sämtliche Räume. Mit bislang unbekanntem Diebesgut flüchteten sie anschließend vom Tatort. Hinweise zu der Tat oder den Tätern erbittet die Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/879500

