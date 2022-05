POL-OS: Dissen: Unbekannte entwendeten Kühl-Auflieger - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - Ein Wohnhaus in der Von-Schorlemer-Straße geriet zwischen Samstag- (13.30 Uhr) und Sonntagmittag (12.15 Uhr) ins Visier unbekannter Täter. Durch Gewaltanwendung an der Terrassentür gelangten die Unbekannten ins Haus. Sie durchwühlten die Schränke in diversen Räumen und nahmen Bargeld an sich. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter 05439/9690 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

