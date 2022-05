POL-OS: Bad Essen: Zwei versuchte Rollerdiebstähle in einer Nacht

Osnabrück (ots) - Eine 86-Jährige befuhr am Sonntagmittag mit ihrem VW Up die Üdinghauser Straße in Richtung Gesmold. Im Einmündungsbereich zur Straße "Am Sauerbach" fuhr sie, anstatt dem Straßenverlauf nach rechts zu folgen, im Kurvenbereich geradeaus weiter und kam somit in den Gegenverkehr. Hier kam es zu einem Zusammenstoß mit einem VW- Troc, dessen ...

mehr