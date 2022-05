Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Verkehrsunfall auf der Üdinghauser Straße - Zwei Personen leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Eine 86-Jährige befuhr am Sonntagmittag mit ihrem VW Up die Üdinghauser Straße in Richtung Gesmold. Im Einmündungsbereich zur Straße "Am Sauerbach" fuhr sie, anstatt dem Straßenverlauf nach rechts zu folgen, im Kurvenbereich geradeaus weiter und kam somit in den Gegenverkehr. Hier kam es zu einem Zusammenstoß mit einem VW- Troc, dessen 28-jähriger Fahrers sich derweil im Abbiegevorgang nach rechts auf die Straße "Am Sauerbach" befand. Durch die Kollision wurden die beiden Fahrzeugführer aus Osnabrück glücklicherweise und entgegen der ersten Einschätzungen nur leicht verletzt und anschließend in Krankenhäuser gefahren. Ihre Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden uns mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell