POL-FR: Unfallflucht nach Überholvorgang - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - In der Nacht von Montag, 07.03.2022, auf Dienstag, 08.03.2022, gelangte ein Unbekannter, vermutlich aufgrund einer nicht richtig verschlossenen Haustür, in der Kreuzstraße in ein Wohnhaus, begab sich in den Keller und durchsuchte dort ein Kellerabteil. Schlussendlich nahm der Unbekannte ein E-Bike der Marke Kalkhoff mit, welches mit einer Eisenkette an einer Wand angeschlossen war. Nach Sachlage wurde ...

