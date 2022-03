Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau/Höchenschwand: Junge Fahrende im Glück

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 08.03.2022, haben eine junge Autofahrerin und ein junger Motorradfahrer Verkehrsunfälle mit Glück unverletzt überstanden. In Klettgau-Grießen war gegen 17:30 Uhr ein 18-järhiger mit seinem Motorrad beim Abbiegen gestürzt. Sein Motorrad rutschte gegen einen geparkten Kleinbus. Dabei entstand ein Sachschaden von jeweils ca. 2000 Euro. Der junge Mann überstand den Sturz ohne Verletzungen. Der Rettungsdienst war vorsorglich im Einsatz. Am Abend, gegen 20:15 Uhr, war eine 18-jährige auf der B 500 bei Tiefenhäusern zunächst leicht aufs Bankett geraten. In der Folge übersteuerte sie ihr Auto und schleuderte von der Straße. Der Pkw überschlug sich an einem kleinen Hang und kam auf der Seite zum Liegen. Der verständigte Rettungsdienst untersuchte die Fahrerin. Sie blieb ebenfalls unversehrt.

