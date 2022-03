Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Betonmischmaschine gestohlen

Freiburg (ots)

Zwischen Freitagabend und Dienstagmorgen, 04.-08.03.2022, ist eine Betonmischmaschine von einem Werksgelände in der Industriestraße in Bad Säckingen-Wallbach gestohlen worden. Zum Abtransport der schweren Maschine muss größeres Gerät zum Einsatz gekommen sein. Der hauptsächlich in grün gehaltene Betonmischer hatte vor zwei Jahren einen Neupreis von 15000 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) ermittelt.

