Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Brand in Wohnhaus verläuft glimpflich

Freiburg (ots)

Ein Brand in einem Wohnhaus in Wehr-Öflingen ist am Dienstag, 08.03.2022, glimpflich verlaufen. Gegen 13:45 Uhr hatten Nachbarn wegen des starken Rauchs aus dem Haus die Feuerwehr verständigt. Gleichzeitig war der Bewohner des Hauses eingetroffen. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen im Einsatz war, löschte das Feuer mit geringem Löschwassereinsatz. Ein Schränkchen und ein Sofa wurden beschädigt, durch den Rauch ein Geschoss in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 10000 Euro belaufen. Der Bewohner wurde vom Rettungsdienst untersucht und blieb unverletzt. Ein beheizter Ofen dürfte das zu nahe Schränkchen entzündet haben.

