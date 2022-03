Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Hantieren mit Spielzeugwaffen sorgt für größeren Polizeieinsatz

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 08.03.2022, haben vier Jugendliche In WT-Waldshut mit Spielzeugwaffen hantiert und damit einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Kurz vor 17:30 Uhr waren die Vier in einem Hinterhof beobachtet worden, wie sie eine augenscheinliche Handfeuerwaffe bedienten. Mehrere Polizeistreifen machten sich zur Örtlichkeit auf und konnten vier Jugendliche festhalten, die gerade weggehen wollten. Sie räumten ein, sich gerade zweier Spielzeugpistolen entledigt zu haben, mit denen sie zuvor dazugehörige Spielzeugmunition verschossen hatten. Die Spielzeugwaffen samt Munition hatten sie in einem nahen Geschäft gekauft. Die Spielzeugwaffen konnten gefunden werden und wurden sichergestellt.

