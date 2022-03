Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer prallt gegen Blumenkübel und schläft ein

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 08.03.2022, ist ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer in Riedern am Sand gegen mehrere Blumenkübel gefahren und anschließend eingeschlafen. Kurz vor 21:00 Uhr hatte eine Anwohnerin der Ortsdurchfahrt Knallgeräusche wahrgenommen und die Polizei verständigt. Die eintreffende Polizeistreife traf in seinem ramponierten Auto einen schlafenden 65 Jahre alten Mann auf dem Fahrersitz an. Dieser dürfte zuvor nach links von der Straße geraten sein und hatte mit dem Auto einige Blumenkübel touchiert. Er blieb danach stehen und schlief offensichtlich ein, bis er von der Polizei geweckt wurde. Er war alkoholisiert, eine Überprüfung ergab rund 1,5 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein des Mannes einbehalten. Während die Blumenkübeln nur geringfügig beschädigt wurden, liegt der Sachschaden am Auto bei rund 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell