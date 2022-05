Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verkehrsunfall am Rosenplatz - Rollerfahrer zu Boden gestürzt und leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Gegen 18.20 Uhr am Sonntagabend war ein 25-Jähriger mit seinem Roller auf der Sutthauser Straße in stadteinwärtige Richtung unterwegs. Als er beabsichtigte nach rechts in den Rosenplatz abzubiegen kam er ins Schleudern und stürzte mit seinem Gefährt im Kurvenbereich alleinbeteiligt zu Boden. Anschließend rutschte er in einen an der Ampel in Fahrtrichtung Sutthauser Straße fahrenden Pkw hinein. Glücklicherweise erkannte der Autofahrer die Situation rechtzeitig und konnte seinen Ford noch vor dem Zusammenstoß zum Stehen bringen. Bei Eintreffen der Polizei wurde der Mann aus Georgsmarienhütte durch eine Notärztin und den Rettungsdient versorgt. Glücklicherweise wurde er entgegen der ersten Einschätzung nur leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

