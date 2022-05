Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.TW: Versuchter Einbruch in Spielcasino - Polizei sucht Zeugen

Hagen a.TW (ots)

Am Samstagmorgen, um 04.20 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter im Höhenweg in Hagen in das Spielcasino einzubrechen. Durch Beschädigen einer Fensterscheibe wollte er in das dortige Spielcasino gelangen. Vermutlich wurde durch den ausgelösten Alarm davon abgeschreckt, sodass er unverrichteter Dinge die Flucht ergriff. Zeugen, die Angaben zur Tat der dem Täter geben können, werden gebeten sich unter 05401/879500 zu melden.

