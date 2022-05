Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Sprinter aus Garage an der Nobbenburger Straße gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Ins Visier unbekannter Täter gelang zwischen 16.00 Uhr am Freitagnachmittag und 22.45 Uhr am Samstagabend ein Mercedes-Sprinter. Der weiße Transporter war in einer Garage an der Nobbenburgerstraße unweit der Feuerwehr gestohlen worden. Möglicherweise ist das Fahrzeug noch mit den Originalkennzeichen OS-YB 794 unterwegs. Die Polizei bittet Hinweise auf die Tat, Täter oder den Verbleib des Fahrzeuges, welches mit Werkzeugen und einem Baugerüst beladen war, unter 0541/327-3203 oder -2115 zu melden.

