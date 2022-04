Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verursacher und Zeugen gesucht

Fußgängerin von PKW erfasst und im Nachhinein leichtverletzt

Fulda (ots)

Am Donnerstag, dem 14.04.2022, gg. 18.50 Uhr parkte eine 80-jährige Frau aus Hosenfeld ihren PKW auf dem Parkplatz des Netto-Einkaufsmarktes in Hosenfeld, in der Straße "Am Hermetzacker 1".

Als die 80-Jährige ihren PKW bereits verlassen hatte und hinter einem anderen geparkten PKW in Richtung des Einkaufmarktes laufen wollte, fuhr der Fahrer des PKW`s plötzlich rückwärts aus der Parklücke aus und stieß mit der Fußgängerin zusammen die anschließend zu Boden stürzte.

Nachdem der Verursacher, ein ca. 30-40 jähriger Mann in blauem Arbeitsanzug, sich um die 80-Jährige kümmerte und mit ihr auch gesprochen hatte, diese zunächst auch bestätigte, dass es ihr gut gehe und sie unverletzt sei, ging jeder seines Weges.

Leider versäumte man untereinander Personalien auszutauschen.

Erst zu einem späteren Zeitpunkt, als die 80-Jährige wieder zu Hause war, verspürte diese plötzlich Schmerzen und musste sich im weiteren Verlauf in einem Krankenhaus in ambulante Behandlung begeben.

Zu dem PKW des Verursachers konnte die leichtverletzte 80-Jährige keinerlei Angaben machen.

Die Polizei sucht nun den Verursacher bzw. auch Zeugen die nähere Hinweise geben könnten.

Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnr.: 0661-1050 zu melden.

(Berichterstatterin: Schmitt, PHK`in, Polizeistation Fulda)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell