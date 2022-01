Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen/Adensen - Unfallflucht

Hildesheim (ots)

Adensen, Dorfstraße, (lü) Bereits am Donnerstag, 20.01.2022, gegen 18.00 Uhr, hatte ein Anwohner seinen roten Pkw Seat geparkt auf der Straße abgestellt. Am Sonntag, 23.01.2022, gegen 15.00 Uhr, wurde dann festgestellt, dass der Pkw vermutlich von einem anderen Fahrzeug am vorderen Stoßfänger, links neben dem Kennzeichen, beschädigt worden war. Der Schaden am Seat wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Hinweise zum Verursacher werden von der Polizei Sarstedt unter Tel.-Nr.: 05066/985-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell