Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebe entwenden binnen fünf Minuten Moped - Zeugen gesucht

Saalfeld/Gorndorf (ots)

Mittwochabend entwendeten Unbekannte in einem Zeitfenster von wenigen Minuten ein vor dem REWE-Markt (Gorndorf) abgestelltes Moped. Der 16-jährige Eigentümer stellte das Moped Enduro S-51 in silber gegen 21:20 Uhr unverschlossen vor dem Markt ab und begab sich in diesen. Als er nur etwa fünf Minuten später vom Einkauf zurückkehrte musste er feststellen, das Unbekannte sein Moped entwendet hatten - es liegen keine Täterhinweise vor. Zeugen, welche Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Saalfeld zu melden. Auffällig an der S51 seien, den Angaben des Geschädigten zufolge, schwarze Felgen mit roten Speichen.

