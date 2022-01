Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 21.01.2022 bis 23.01.2022

Hildesheim (ots)

(bru)Verkehrsunfall mit drei Verletzten auf der L 482.

Am 22.01.2022 gegen 12.50 Uhr befährt eine 55-jährige Pkw-Fahrerin aus Sibbesse die Landesstraße 482 von Nienstedt in Richtung Eitzum. Beim Durchfahren einer Rechtskurve verliert sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und gerät auf den Gegenfahrstreifen, wo sie mit dem entgegenkommenden Pkw einer 52-jährigen Nordstemmerin zusammenprallt. Bei dem Unfall ziehen sich beide Fahrerinnen sowie ein 13-jähriges Kind (Insasse im Pkw der Nordstemmerin) leichte Verletzungen zu und werden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entsteht Sachschaden, die Schadenshöhe wird auf ca. 8500.- Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort -Zeugenaufruf-

Am 22.01.2022 gegen 13.45 Uhr befährt ein derzeit unbekannter Verursacher die Gronauer Landstraße in Heinum in Richtung Eberholzen. Beim Durchfahren einer Linkskurve verliert der Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum beschädigt der Pkw einen Straßenbaum sowie ein Verkehrszeichen und kommt anschließend im Seitenraum zum Stillstand. Der Verursacher entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, nachdem ihm ein derzeit ebenfalls unbekannter Verkehrsteilnehmer bei der Bergung des Pkw behilflich war. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher sowie dem Helfer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93030) in Verbindung zu setzen.

Führen eines Pkw unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 22.01.2022 gegen 06.30 Uhr erfolgt durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Elze in Gronau, Bethelner Landstraße, die Kontrolle eines Pkw Skoda, nachdem zuvor Verkehrsteilnehmer die sehr unsichere Fahrweise des Skoda-Fahrers bei der Polizei mitgeteilt hatten. Im Rahmen der Kontrolle des Fahrzeugführers, einem 19-jährigen Hildesheimer, ergeben sich Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht, so dass dem Fahrer im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Dem Hildesheimer wurde zudem die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell