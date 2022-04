Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Holzzaun beschädigt und geflüchtet

Hilders. Am Mittwoch (13.04.), ereignete sich im Zeitraum zwischen 12.30 Uhr und 14 Uhr, in der Mühlengasse Ecke B 278 eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang Unbekannter stieß ersten Erkenntnissen zufolge mit einem roten Fahrzeug beim Rechtsabbiegen auf die B 278 gegen einen Holzzaun neben der Fahrbahn. Am Zaun brach hierdurch ein Eckpfosten heraus, welcher im Anschluss - mutmaßlich durch den oder die Unfallverursacher/-in - auf das Grundstück gelegt worden ist. Der oder die Unbekannte entfernten sich von der Unfallstelle, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681/96120 zu melden.

Polizeistation Hilders

19-Jährige bei Auffahrunfall leicht verletzt

Fulda. Am Dienstag (12.04.) kam es gegen 17.45 Uhr zu einem Auffahrunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 18-jähriger BMW-Fahrer aus Fulda, eine 19-jährige Opel-Corsa-Fahrerin aus Hünfeld sowie eine 53-jährige Ford-Focus-Fahrerin aus Künzell befuhren in genannter Reihenfolge die Langebrückenstraße in Fahrtrichtung Weimarer Straße. Als der vorrausfahrende 18-Jährige verkehrsbedingt bremsen und halten musste, reagierte die dahinterfahrende 19-Jährige noch rechtzeitig und konnte ebenfalls abbremsen. Die 53-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Opel-Corsa auf. Der Opel-Corsa wurde in Folge dessen gegen den BMW geschoben. Die 19-Jährige wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 7.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Lkw übersehen

Niederaula. Ein 44-jähriger belgischer Lkw-Fahrer bog am Dienstag (12.04.), gegen 8.10 Uhr, zunächst von der Industriestraße kommend links in die Schlitzer Straße ein. Auf dem Weg in Richtung Bundesautobahn übersah der Lkw-Fahrer den rechts neben ihm befindlichen Lkw eines 30-jährigen Mannes aus Oberaula und streifte diesen seitlich. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

55-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Nentershausen. Am Mittwoch (13.04.), gegen 14.45 Uhr, befuhren zwei Radfahrer aus Rotenburg mit ihren Rennrädern die K 53 aus Richtung Bebra-Solz kommend in Richtung Nentershausen. An einem Gefälle in einer Rechtskurve berührte der 55-Jährige mit dem Vorderrad leicht das Hinterrad des vorausfahrenden 56-Jährigen. Aufgrund dessen verlor er die Kontrolle über sein Rad, kam zu Fall und rutschte quer über die Fahrbahn in den linksseitigen Straßengraben. Durch den Sturz zerbrach der Fahrradhelm des 55-jährigen Radfahrers. Dieser erlitt dadurch schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum von Kassel geflogen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 100 Euro.

Transporter beschädigt

Bebra. Im Zeitraum von Dienstag (12.04.), 16.45 Uhr, bis Mittwoch (13.04.), 07.30 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Parkplatz des Postverteilerzentrums in der Straße "Im Bilder". Vermutlich streifte dieser im Vorbeifahren einen geparkten Transporter im Bereich des linken Kotflügels und Außenspiegels. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich darauf unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise werden unter 06623-937-0 erbeten.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

VB

Schutzplanken beschädigt

Lauterbach. Anfang April wurde auf der Landesstraße 3140 zwischen dem Abzweig Wernges und Lauterbach eine Schutzplanke beschädigt. Der Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro wurde am Montag (11.04.) festgestellt. Der Unfallverursacher flüchtete unerlaubt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Zusammenstoß beim Abbiegen

Herbstein. Am Montag (11.04.), gegen 17.30 Uhr, kam es im Bereich Freiherr-vom-Stein-Straße / Einmündung Oelegemer Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Nissan und einem Hyundai. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte der 80-jährige Nissan-Fahrer aus Herbstein von der Oelegemer Straße nach rechts in die Freiherr-vom-Stein-Straße einbiegen und stieß dabei gegen das Fahrzeug einer 36-jährigen Herbsteinerin. Beide Autofahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von etwa 6.500 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Alsfeld. In der Zeit vom 25. März bis 1. April wurde in der Straße "Alter Grüner Weg" ein am Straßenrand geparkter, roter Hyundai beschädigt. Vermutlich streifte ein bisher unbekannter Unfallverursacher das Fahrzeug im Vorbeifahren und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro an dem geparkten Fahrzeug zu kümmern und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Polizeistation Alsfeld

