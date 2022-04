Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: VW Tiguan gestohlen - Kennzeichen "FD-K 7045" gestohlen - Ältere Dame wird Opfer von dreisten Trickbetrügern - Einbruch in Einkaufsmarkt

Fulda (ots)

VW Tiguan gestohlen

Großenlüder. Einen braunen VW Tiguan mit dem Kennzeichen "FD-G 2106" stahlen unbekannte Täter zwischen Dienstagmittag (12.04.) und Mittwochmorgen (13.04.) in der Straße "Am Rotenberg". Der Pkw war an der Straße vor einem Wohnhaus geparkt. Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 10.000 Euro.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist - Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer Stelle unbeobachtet zurück

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen "FD-K 7045" gestohlen

Hünfeld. Von einem im "Abtsgrund" geparkten blauen Ford Transit entwendeten unbekannte Täter zwischen Dienstag (29.03.) und Mittwoch (13.04.) die beiden amtlichen Kennzeichen "FD-K 7045". Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ältere Dame wird Opfer von dreisten Trickbetrügern

Fulda. Eine ältere Dame aus Fulda wurde am Mittwoch (13.04.), gegen 10.15 Uhr, beim Verlassen eines Lebensmittelmarktes in der Leipziger Straße in ein Gespräch auf Russisch verwickelt. Zwei unbekannte Frauen begleiteten die Dame zu ihrer Wohnung in der Straße "Am Waldschlösschen". Unter Vortäuschung falscher Heil-Versprechen brachten sie die Frau dazu Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich auszuhändigen. Die Geschädigte beschreibt die Frauen wie folgt: Täterin 1 ist circa 180 Zentimeter groß, 40 bis 50 Jahre alt, hatte weißes Haar und sprach russisch. Täterin 2 ist circa 160 Zentimeter groß, 30 bis 35 Jahre alt und hatte braunes Haar, das zu einem Pferdezopf gebunden war. Auch sie sprach mit der Geschädigten russisch. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einkaufsmarkt

Künzell. Gleich an mehreren Stellen verschafften sich unbekannte Täter über die Fenster Zugang zu einem Einkaufsmarkt in der Eisenacher Straße. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Räume und flüchteten in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Personen, die in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Julissa Bär

