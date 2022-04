Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Herrenuhren von Casio gestohlen - Pkw aufgebrochen

Herrenuhren von Casio gestohlen

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter brachen zwischen Montagabend (11.04.) und Mittwochmorgen (13.04.) in ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Schlippental" ein, indem sie mittels Werkzeug an der Haustür manipulierten. In einem dortigen Apartment durchwühlten sie die Räumlichkeiten und flüchteten mit Diebesgut - darunter unter anderem zwei Herrenarmbanduhren von Casio sowie Bargeld - in unbekannte Richtung. Sachschaden entstand nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw aufgebrochen

Kirchheim. Einen auf einem Parkplatz in der Straße "Seepark" im Ortsteil Reimboldshausen abgestellten Pkw brachen unbekannte Täter zwischen Dienstagabend (12.04.) und Mittwochmorgen (13.04.) auf. Aus dem Fahrzeuginnenraum des weißen Audi A4 entwendeten sie Bargeld in noch unbekannter Höhe und eine EC-Karte.

In diesem Zeitraum wurde auch ein grauer Opel Combo C auf unbekannte Weise aufgebrochen. Das Fahrzeug war im Ahornweg in Kirchheim an einer Straße geparkt. Aus dem Inneren entwendeten unbekannte Täter eine geringe Summe Bargeld und Kopfhörer.

Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

