Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbrüche in zwei Schnelltestcenter

Ulm (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter zwei Container auf, in denen Schnelltests durchgeführt werden. Die Container sind auf den Parkplätzen von zwei Einkaufszentren aufgestellt. In einem Fall gelang es ihnen nicht, in den Container einzudringen. Ein Zeuge konnte gegen Mitternacht zwei Männer während der Tat beobachten. Als er selbst bemerkt wurde, fuhren die Täter mit einem silbernen VW Golf davon. Im zweiten Fall wurden Schnelltest im Gesamtwert von ca. 5 000 Euro entwendet.

++++++++++++++++++++2447295;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell