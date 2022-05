Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Garagenbrand im Ortsteil Schwagstorf

Osnabrück (ots)

Zu einem gemeinsamen Einsatz eilten am späten Sonntagabend die Feuerwehren aus Fürstenau, Ankum und Schwagstof sowie die Polizei. Um 22.55 Uhr kam es aus bislang unbekannter Ursache in einer Garage eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Bramberg" zu einem Brandausbruch.

Bei Eintreffen der Beamten war die Feuerwehr bereits mit der Löschung beschäftigt. Die Garage stand in Vollbrand. Bemerkt wurde der Brand durch die Hauseigentümer selbst, der umgehend die Einsatzkräfte alarmierte. Durch das Feuer wurden neben einem Pkw auch zwei Pedelecs sowie diverse Haushaltsgeräte zerstört. Zur Überprüfung auf Glutnester und um weiter Brandherde auszuschließen, öffnete die Feuerwehr das geziegelte Dach. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohngebäude konnte verhindert werden. Am Dach des Hauses entstand jedoch ein leichter Sachschaden. Die Garage wurde durch die Flammen komplett zerstört. Ebenso eine hinter der Garage anschließenden Terrassenüberdachung. Der Brand konnte durch die Wehren vollständig gelöscht werden. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf etwa 100.000 Euro. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen zur Ursache auf. Diese dauern an.

