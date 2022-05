Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unbekannte beschädigen Sandskulptur und setzen Mülltonnen in Brand

Bild-Infos

Download

Rees (ots)

Unbekannte Vandalen haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (20. Mai 2022) eine Sandskulptur im Skulpturenpark an der Straße Vor dem Falltor beschädigt. Die künstlerische Sandburg zeigt die Skyline der Stadt, nun ist ein Teil der Skulptur nicht mehr zu erkennen. In der gleichen Nacht gerieten außerdem mehrere Mülleimer auf dem Schulhof des Schulzentrums am Westring in Brand. An beiden Tatorten ist eine Videoüberwachung vorhanden, die noch ausgewertet wird. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Sachverhalten geben können und verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell