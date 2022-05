Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Alkohol am Steuer

PKW rammt Stromkasten, Fahrer flüchtet

Weeze (ots)

Am Donnerstagabend (19. Mai 2022) gegen kurz vor 22:00 Uhr hörte ein Anwohner an der Einmündung Küstersweg/ Falkenstraße einen lauten Knall. Als er nach draußen schaute, sah er einen PKW, der offenbar nach dem Einbiegen in die Falkenstraße von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Stromkasten zusammengestoßen war. Der Anwohner rannte daraufhin auf die Straße. Inzwischen stand der stark beschädigte Wagen mittig auf der Fahrbahn, ein augenscheinlich alkoholisierter Mann stieg aus dem Ford und lief in Richtung Wiesenstraße davon. Im Rahmen der nachfolgenden Ermittlungsarbeit der eingesetzten Polizeibeamten konnte der vermutliche Fahrer später wenig an seiner Anschrift in Weeze angetroffen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,52 mg/l. Der 41-Jährige war zudem nicht in Besitz eines gültigen Führerscheins. Auf der Wache wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Jetzt muss er mit einem Strafverfahren rechnen. (cs)

