Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Sutthausen: Werkzeugdiebstähle nach Fahrzeugaufbrüchen

Osnabrück: (ots)

Zwischen Freitagmorgen (10.30 Uhr) und Sonntagmittag (12.30 Uhr) haben Unbekannte aus mehreren Firmenfahrzeugen hochwertige Werkzeuge gestohlen. Die Täter schlugen in der "Sutthauser Straße", Höhe Hausnummer "160", die Scheibe eines VW "Crafter" ein und nahmen Baumaterial sowie diverse Werkzugkoffer an sich. Ein zweiter Diebstahl im Nahbereich scheiterte. In der "Koksche Straße" und in der "Wöbekingstraße" machten sich die Täter an zwei weiteren Fahrzeugen zu schaffen und stahlen ebenfalls hochwertig Bauwerkzeuge. Insgesamt ist ein Schaden in niedriger fünfstelliger Höhe entstanden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder verdächtige Beobachtungen in den genannten Straßen getätigt haben. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-2115 oder -3203 zu melden.

