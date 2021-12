Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Seitenscheibe eines Pkw eingeschlagen

Koffer entwendet

Kleve (ots)

In der Zeit von Donnerstag (23. Dezember 2021) um 20.30 Uhr bis Freitag (24. Dezember 2021) um 07.30 Uhr schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe der vorderen Beifahrertür eines weißen VW Up! ein und entwendeten einen Metallkoffer vom Beifahrersitz. Der VW war an der Stresemannstraße abgestellt. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ms)

