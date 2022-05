Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothefelde: Mountainbike von Fahrradträger gestohlen - Zeugen gesucht

Bad Rothenfelde (ots)

Zwischen Donnerstagnachmittag (17 Uhr) und Samstagmittag (12 Uhr) hat ein Unbekannter in der Straße "Auf der Stöwwe" ein Fahrrad der Marke "Stevens" gestohlen. Das schwarze Mountainbike war in Höhe der Hausnummer "11" mit einem Spiralkabelschloss an einem Fahrradträger eines blauen Opel "Zafira" gesichert worden. Den Täter hinderte das Schloss nicht, er fuhr mit dem hochwertigen Zweirad in unbekannte Richtung davon. Hinweise zu der Tat oder dem Täter nimmt die Polizei in Dissen unter 05421/921390 entgegen.

