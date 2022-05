Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Motorradfahrer flüchtet nach Unfall - Hergang unklar

Karlsruhe (ots)

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad am Donnerstag gegen 17.30 Uhr an der Einmündung der Kriegsstraße in die Bunsenstraße flüchtete der beteiligte Motorradfahrer.

Die 55-jährige Autofahrerin fuhr auf der Kriegsstraße in Richtung der Bundesstraße 10 und bog nach links in die Bunsenstraße ein, als ein Motorrad plötzlich in die linke Seite des Autos prallte. Der Motorradfahrer flüchtete im Anschluss zu Fuß in die Bunsenstraße. Hierbei hatte er offensichtlich seinen Helm noch auf.

Der Flüchtende wird wie folgt beschrieben:

Der Motorradfahrer sei dunkel gekleidet gewesen. Bei der Hose soll es sich um eine Cargo- beziehungsweise Monteurshose gehandelt haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang beziehungsweise zu dem Motorradfahrer machen können, sich unter 0721/944-840 zu melden.

Matthias Göhrig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell