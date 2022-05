POL-KA: (KA) Karlsruhe - Tuch mit Ölresten löst offensichtlich Schwelbrand aus

Karlsruhe (ots) - Nach der mutwilligen Auslösung eines Amok-Alarms am Donnerstag der vergangenen Woche an einer Schule in Ettlingen ermittelte die Polizei die mutmaßlichen Verursacher. Nach derzeitigen Ermittlungen müssen sich zwei Kinder und eine Jugendliche für die Auslösung eines Amok-Alarms in einem Schulzentrum verantworten. Zwei der drei Personen sind ...

