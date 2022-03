Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung: Zwei Mopedfahrer flüchten vor Polizei

Schleiz (ots)

Kurz vor 20 Uhr lieferten sich gestern Abend zwei Mopedfahrer eine Verfolungsfahrt mit der Polizei. Eine Funkstreifenwagenbesatzung wurde auf die beiden jungen Männer im Bereich der Oschitzer Straße in Schleiz aufmerksam und wollte sie kontrollieren. Sodann traten die beiden trotz Anhaltesignalen und Lautsprecherdurchsagen die Flucht in Richtung Stadtmitte an und nahmen im weiteren Verlauf einem Verkehrsteilnehmer im Bereich des Nikolaiplatzes die Vorfahrt. Ein weitere Besatzung errichtete daraufhin in der Augasse eine Straßensperre und so gelang es, obwohl einer der Fahrer die Sperrung waghalsig umfuhr, ihn schließlich auf dem Fußweg zu stoppen. Der kontrollierte 17-Jährige lieferte dann Hinweise auf den anderen, weiterhin flüchtigen Mopedfahrer, sodass auch der 19-Jährige später an seiner Wohnung angetroffen werden konnte. Es wird u.a. aufgrund des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Weitere, mögliche Verkehrsteilnehmer und Zeugen, welche durch die Fahrmanöver der Flüchtigen beeinträchtigt wurden bzw. diese beobachteten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz zu melden.

