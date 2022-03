Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Beschuldigte bespuckt und schubst Passanten und ruft verfassungsfeindliche Parolen: Gewahrsam

Sonneberg (ots)

Bereits am Freitagnachmittag erreichten die Polizei mehrere Hinweise darauf, dass eine Frau im Bereich des Sonneberger Bahnhofsplatzes Personen belästigen und teilweise anspucken würde. Die sofortig eingesetzten Beamten konnten die polizeibekannte Dame aufgreifen und später der Dienststelle zuführen. Wie sich herausstellte hatte die 40-Jährige mehrere Passanten angepöbelt, geschubst und bespuckt und auch in einer nahegelegenen Apotheke mehrere Kunden belästigt. Als die Beschuldigte des Platzes verwiesen werden sollte, kam sie der mehrmaligen Aufforderung nicht nach und rief und zeigte verfassungsfeindliche Parolen bzw. Gestiken, sodass sie in polizeilichen Gewahrsam genommen wurde. Die mit mehr als 1,8 Promille alkoholisierte Frau wurde am nächsten Morgen nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen von der Dienststelle entlassen - sie erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Glücklicherweise wurde niemand durch die fragwürdigen Aktionen der Beschuldigten verletzt.

