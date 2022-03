LPI-SLF: Kleinkraftrad fängt Feuer und brennt vollständig ab

Rudolstadt (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigte offensichtlich eine Gruppe Jugendlicher eine Jalousie im Bereich der Stiftsgasse in Rudolstadt. Gegen 01:15 Uhr am frühen Sonntagmorgen nahmen Anwohner einen lauten Schlag wahr und bemerkten eine Gruppe von rund 30 Personen im Jugend- bzw. jungen Erwachsenenalter, welche von der Stiftsgasse in Richtung Weinbergstraße liefen. Insbesondere eine Person ...

mehr