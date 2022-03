Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Offensichtlich alkoholisierter Radfahrer stürzt und fällt gegen geparkten PKW

Saalfeld (ots)

Am Samstagabend befuhr ein offensichtlich alkoholisierter Radfahrer die Adlerstraße in Saalfeld und wurde durch Zeugen beobachtet, wie er plötzlich stürzte und gegen ein geparkt abgestelltes Fahrzeug fiel. Als Zeugen den jungen Mann ansprachen, um mit dem zwischenzeitlich informierten Fahrzeughalter den PKW auf Beschädigungen ab zu prüfen, setzte dieser jedoch in Schlangelinien fahrend seine Rad-Tour fort. Bei Eintreffen des Halters wurde glücklicherweise keine bislang bekannte, größere Beschädigung am geparkten PKW festgestellt. Der Radfahrer selbst konnte durch die eingesetzten Beamte zunächst nicht mehr fahrenderweise angetroffen werden, jedoch ergaben sich durch Ermittlungen Hinweise zu seinen Aufenthaltsort. Bei Antreffen des 33-Jährigen verweigerte dieser vehement einen Atemalkoholtest, sodass aufgrund diverser Verdachtsmomente eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde und Ermittlungen aufgrund des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt eingeleitet wurden.

